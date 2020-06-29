شاب سعودي يروي كيف أصيب بفيروس "كورونا" ويكشف سر "الفطور الموبوء"

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وقال الشاب السعودي: "لا أذكر أنني خالطت ناس مدة طويلة وجميع التدابير والاحتياطات أخذتها إلا لحظة سهو واحدة، عندما ذهبت إلى مقر الشركة التي أعمل بها في الرياض، وتناولت الفطور مع الشباب في الشركة، ومر اليوم بشكل عادي".

وتابع: "بعدها بأربعة أو خمسة أيام بدأت أشعر بالتعب وكحة وارتفاع درجة الحرارة، ثم صارت الصدمة عندما وصلني إيميل أن فيه حالة إيجابية بفيروس كورونا معنا في الشركة".

واسترجع الشاب ما حدث في موقف الفطور الجماعي في الشركة قائلا: "اللي صار وقت الفطور مع الشباب أن الشخص المصاب بالفيروس كان معنا، وأنا وقتها فسخت الكمام، وأخذت الفطور معهم، ولم يخالطني القلق، لأن كان الظاهر أمامي أن لا أحد يشتكي من ارتفاع درجة حرارته".

وتابع: "بعدما رأيت الإيميل، وقتها كنت لا أزال أشتكي من بعض الأعراض، فقررت أن أخضع للفحص وأطمئن على نفسي وعلى الناس من حولي". Advertisements

وأردف: "دخلت على موقع وزارة الصحة بعدما سمعت عن عيادات "تطمن" التي تعطي فحص مباشر، وبحثت عن أقرب عيادة من بيتي، وتوجهت لها، واستقبلوني بالفرز البصري أول شيء، وبعدها أخذوا مني المسحة".

من جانبه، وصف أحد الأطباء العاملين بعيادات "تطمن"، الخطوات الإيجابية التي فعلها الشاب السعودي عندما علم بإصابته قائلا: "الجميل في الموضوع أنه عزل نفسه تماما عن المحيط المتواجد فيه، وأتى المركز يشتكي من الحرارة، استقبلناه لأخذ الفحص والعلاجات اللازمة وهذا هو الهدف من مراكز تطمن، المعنية بالفحص سواء إن كان الشخص مواطنا أو مقيما أو حتى مخالفا لأنظمة الإقامة".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأحد، تسجيل 3989 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم تسجيل 2627 حالة تعافي، و40 حالة وفاة جديدة، ووفقا لإحصاء الصحة، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 182.493 حالة، من بينها 56.187 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2277 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 124.755 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1551 حالة وفاة.