شرطة الرياض تلقى القبض على تشكيل عصابى من 17 شخصا تخصصوا فى الاحتيال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
صرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفر عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من 17مقيماً من جنسيات مصرية وسورية ويمنية وبنجلاديشية.
وذكرت وكالة أنباء العسودية "واس"، أن الإطاحة بالتشكيل، إثر تورطهم بالاحتيال على مواطنين ومقيمين من خلال ممارسة نشاط الوساطة لإصدار وثائق تأمين المركبات بأسعار تتجاوز قيمتها المعتمدة من الشركات المصرحة، بالإضافة إلى متاجرتهم بشرائح اتصال مسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، حيث اتخذوا شقتين سكنيتين في حيي العزيزية والعمل بمدينة الرياض مقراً لجرائمهم.
وتابعت الوكالة، تم ضبط بحوزتهم (9000) شريحة اتصال لعددٍ من الشركات، و (3) أجهزة لتوثيقها، بالإضافة إلى حاسبات آلية وأجهزة مسح ضوئي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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