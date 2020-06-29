الصحة الفلسطينية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 234.

وأوضحت الكيلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإصابات توزعت على عدة محافظات، ففي الخليل ، جنوب الضفة الغربية، سجلت 52 حالة ، و27 في محافظة بيت لحم، و5 في محافطة نابلس، شمال الضفة، وحالتين في محافظة رام الله والبيرة، و6 حالات في العيزرية وأبو ديس، وإصابة في طولكرم، وأخرى في قلقيلية، وإصابة في سلفيت، وإصابة في أريحا، وإصابة في جنين.

وأشارت إلى أن الوزارة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 4453 فحصا ، و سجلت 621 حالة شفاء، و 8 حالات وفاة.

