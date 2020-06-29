شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الرياح النشطة فى السعودية وارتفاع الحرارة بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمالى ووسط المملكة كذلك على طول الساحل الغربى للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس فى مملكة البحرين سيكون اليوم حاراً ، ورطب بشكل نسبى خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 44 م والصغرى 28 م ، الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 15%.

Advertisements

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

و أوضح المركز -فى بيانه اليومي- ان الريـاح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً.. والموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:10 والمد الثانى عند الساعة 07:32 و الجزر الأول عند الساعة 12:43 و الجزر الثانى عند الساعة 02:15.. وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:59 و المد الثانى عند الساعة 05:31 و الجزر الاول عند الساعة 09:23 و الجزر الثانى عند الساعة 23:07.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 44 33 85 25 دبى 43 31 80 25 الشارقة 44 30 85 30 عجمان 43 31 80 30 أم القيوين 43 30 80 35 رأس الخيمة 44 31 85 35 الفجيرة 37 32 75 50 العين 45 32 65 20 ليوا 48 30 85 25 الرويس 43 29 80 30 السلع 43 30 85 35 دلما 39 31 80 40 طنب الكبرى 37 30 85 45 طنب الصغرى 37 30 85 45 أبو موسى