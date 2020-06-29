وزير التعليم: أدوات وخطط التعليم ستتغيّر بعد كورونا

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ إن هناك تغييرات كبيرة جداً حدثت في قطاعات كثيرة؛ لأن ما قبل كورونا يختلف عما بعد كورونا، وتغيرت كثير من الأشياء التي كانت تعتبر مسلمات ومنها منظومة التعليم عالمياً.

وأوضح – عقب رئاسته للاجتماع الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم في دول مجموعة العشرين – أن هناك توجهاً كبيراً جداً نحو التعليم عن بُعد في أنظمة مختلفة، وسوف تتغير أيضاً أدوات ومعايير وخطط التعليم ومؤسساته في المستقبل.

وأضاف أنه سيكون هنالك أنماط مختلفة لما يسمى بالتعليم عن بعد بحسب الاحتياج وبحسب المرحلة وبحسب المادة، وستتغير أيضا اقتصاديات التعليم وربما أيضا اقتصاديات حتى الذهاب إلى الخارج من أجل الحصول على شهادة.

وأشار إلى أن الإنسان من الممكن أن يبتعث إلى دولة أخرى وهو موجود في بلاده، من خلال دخوله على برنامج تعليمي عن بُعد، وربما أيضا هناك برنامج آخر يكون مرناً مدمجاً يجمع بين الحضور في جزء وفي جزء كبير جداً بدون حضور أي عن بُعد.