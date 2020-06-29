ميلان يواصل الصحوة بثنائية في روما بالدوري الإيطالي

واصل ميلان صحوته ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه 2 / صفر على ضيفه روما اليوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد ميلان، الذي تغلب على ليتشي في المرحلة الماضية، إلى 42 نقطة، ليرتقي إلى المركز السابع في ترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، محققا فوزه الثاني عشر في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل ستة تعادلات وعشر هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 48 نقطة في المركز الخامس، عقب تلقيه خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 14 فوزا وستة تعادلات.

وافتتح الكرواتي أنتي ريبيتش التسجيل لميلان في الدقيقة 77، فيما أضاف التركي هاكن كالهانجولو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ليوقف الفريق اللومباردي سلسلة انتصارات روما، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

وتأتي تلك الخسارة لتشكل ضربة موجعة لآمال روما في اقتناص أحد المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، حيث يبتعد بفارق ست نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع المؤهل للمسابقة القارية، الذي يواجه مضيفه أودينيزي في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.