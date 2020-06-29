صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، التي استمرت لفترة تزيد على (4) أربعة أعوام، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على (4) أربعة مواطنين بالعقد الثاني من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية بتاريخ 1437/8/7 هـ نتيجة خلاف معه على أفضلية السير بأحد الأحياء بمدينة الدمام، والاعتداء عليه بالطعن ومن ثم القيام بدهسه والفرار بمركبته من الموقع، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.