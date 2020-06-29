شكرا لقرائتكم خبر عن تعاني أمراضًا مزمنة.. معمرة تبلغ 106 أعوام في «عرعر» تُشفى من «فيروس كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

خطفت سيدة مسنة في مدينة عرعر الحدودية عمرها 106 أعوام أنظار الجميع، بعد استطاعتها -بفضل الله- من الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رغم سنها ومعاناتها من الضغط والسكري.

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وكشف المستشار الإعلامي في صحة الحدود الشمالية فهد العنزي، أن السيدة المسنة فور إصابتها تم نقلها من مستشفى رفحاء إلى برج الشمالي الطبي؛ حيث تم إيداعها قسم العناية المركزة، بينما لم يتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بحسب “عكاظ”.

من جهته، حرّص الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية على الاطمئنان على صحة المسنة، وذلك أمس ا ثنين عبر الاتصال المرئي، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من تجارب الإصابة بعدوى فيروس كورونا ونقلها للآخرين لتجنب تلك الأسباب وقائيًا.

وأشاد “أمير الشمالية” بالتجهيزات والإجراءات العلاجية والرعاية الصحية التي تقدمها صحة الشمالية في إطار جهود وزارة الصحة وما وفرتها من إمكانات وبرتوكولات علاجية.