شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف مصير «حجج الاستحكام» المنظورة أمام المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، أن أي طلبات تملك “حجج استحكام” ستنظر من قبل هيئة عقارات الدولة التي ستستعين بالمصورات الجوية القديمة التي تبين الإحياء الشرعي المدون على عدة مراحل.

ووفقًا لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر، أن جميع طلبات حجج الاستحكام التي لم يصدر فيها حكم نهائي سيتم البت فيها وتحويلها إلى الأرشيف، بما في ذلك الأحكام الابتدائية.

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وأكدت المصادر أن المصورات الجوية المرصودة عام 1387، ستحدد بوضوح تام مدى وصحة ملكية طالب حجة الاستحكام وإحيائه الشرعي لها، دون الحاجة إلى شهود كما كان معمولًا به أمام المحاكم.

ولفتت إلى أن المصورات الجوية هي خرائط جوية فوتوغرافية تكشف الإحياء الحقيقي من بناء وزرع وخلافه، وستنظر عدة لجان في الطلبات المقدمة لهيئة عقارات الدولة ثم ترفع توصياتها للمقام السامي.

وختمت المصادر، بأن من يرغب في تملك حجة استحكام يتقدم مباشرة إلى هيئة عقارات الدولة، ويطلب إثبات أن هذه الأرض ملك له أو لأبيه أو لجده، أو آلت إليه بالبيع عن طريق شخص كان يمتلك هذه الأرض بشكل نظامي.