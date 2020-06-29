شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إنهاء خدمات 139 وافدا فى إطار تكويت الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية إسماعيل الفيلكاوى، قرارا بإنهاء خدمات 139 موظفا وافدا، اعتبارا من 15 أكتوبر المقبل؛ وذلك فى إطار خطة (تكويت) الوظائف الحكومية وإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة.

ونص قرار وكيل وزارة الأشغال العامة الكويتية، على أن يعتبر دوام الموظفين المنهى خدماتهم خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 14 أكتوبر المقبل، كفترة إنذار وفقا للعقد المبرم.

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وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الأشغال العامة الكويتية الدكتورة رنا الفارس، قد أعلنت فى 16 يونيو الجاري، إنهاء خدمات 135 وافداً من العاملين فى المؤسسة العامة للرعاية السكنية من غير الكويتيين، ابتداءً من الأول من سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيتم خلال الفترة من الأول من يوليو المقبل وحتى 31 أغسطس المقبل، توجيه الإنذار القانونى للموظفين الوافدين الذين شملهم القرار.

تجدر الإشارة إلى أن الوافدين الذين شملهم القرار، يمثلون دفعة أولى ضمن قرار أصدرته وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الأشغال العامة الكويتية، بإنهاء خدمات الوافدين العاملين بالمؤسسة، بما لا يقل عن 33%، على أن يتم إنهاء عمل جميع الوافدين فى الوزارات التابعة للوزيرة خلال عام واحد فقط، وإحلال الكوادر الكويتية بدلاً عنهم، على أن يتم استثناء الموظف غير الكويتى لأم كويتية، والموظف غير محدد الجنسية (البدون).