شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الخارجية اليونانى يزور تونس لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أن الوزير نيكوس ديندياس سيقوم بزيارة إلى تونس اليوم، يستقبله خلالها الرئيس التونسى قيس سعيد ورئيس الوزراء الياس الفخفاخ ووزير الخارجية نور الدين الرى، بحسب صحيفة العين الامارتية.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن مباحثات ديندياس فى تونس سوف تتركز على القضايا الثانية والإقليمية، مع التأكيد على التطورات فى ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط، والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وعلاقات تونس بالاتحاد الأوروبى.

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وفى ختام الزيارة سيتم التوقيع على اتفاقية نقل بحرى بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليونانية.

وكان الرئيس التونسي، قد قال فى وقت سابق، إن بلاده لن تقبل بتقسيم ليبيا ولابد من وقف إطلاق النار بشكل فورى وإنهاء التدخلات الأجنبية.