شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن استئناف مباريات كرة القدم أغسطس القادم بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السودانى، استئناف النشاط بمختلف البطولات، ابتداء من منتصف أغسطس القادم، على أن تُستكمل مباريات الموسم الكروى الحالي، بدون جمهور، فى أعقاب توقف استمر منذ شهر مارس الماضى، بسبب تفشى جائحة كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد كمال شداد، فى تصريحات عقب اجتماع للمجلس، إن الاتحاد تسلم موافقة من لجنة الطوارئ الصحية باستكمال الموسم وفق الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).

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وأشار إلى أن اجتماع المجلس اتخذ قراره بالتصويت باستكمال الموسم الرياضى الحالي، مع العودة للجنة المسابقات لتنفيذ القرار، وبرمجة المنافسات فى مختلف مستويات الدورى والكأس، إضافة إلى عودة نشاط معسكر المنتخب الوطني، موضحا أنه دارت مناقشات حول إلغاء الموسم الحالى وبدء موسم جديد، وجرى التصويت على الاقتراحين، وتقرر عدم إلغاء الموسم الحالى واستكماله.

وأضاف أن لجنة الطوارئ الصحية قررت عودة مباريات كرة القدم على أن تُلعب بدون جماهير، تنفيذا التدابير الصحية.