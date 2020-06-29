شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان ، عن تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 6 مصابين، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة فى بيان لها أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا "إن الإصابات الجديدة توزعت على: 40 فى اربيل، 31 فى السليمانية، 55 فى كرميان، 4 دهوك ، و9 فى حلبجة.

Advertisements

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 41 حالة تعاف من الفيروس المستجد، وعلى النحو التالي: 27 فى أربيل، و6 فى كرميان، و8 فى حلبجة.

وتابع البيان، أن حالات الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت، 6 حالات وفاة وكالتالي: 2 فى اربيل، 2 فى السليمانية، و1 فى رابرين، و1 فى حلبجة ، وبذلك يرتفع مجمل الإصابات فى إقليم كردستان إلى 5672 اصابة بينها 186 حالة وفاة و1675 حالة شفاء، بينما لا يزال 3811 مصابا يتلقون الرعاية الطبية فى المراكز الصحية.