خفر سواحل تونس يوقف 23 مهاجرًا غير شرعى حاولوا السفر إلى إيطاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من الحرس البحرى التونسى 23 مهاجرًا غير شرعى، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه السواحل الإيطالية. وأفاد مصدر من الحرس البحرى فى تصريح له، أنه أوقف المهاجرون بمحافظة المهدية، وعلى منظم عملية الهجرة وهو صاحب المركب فى الوقت ذاته، ووسيطان لاستقطاب الراغبين فى الهجرة. وأضاف أنه حُجز المركب الذى استعمل فى عملية الهجرة، إلى جانب مبلغ مالى بحوزة صاحب المركب، وأنه تُحفظ على المجموعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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