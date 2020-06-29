شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس النواب الليبى: تركيا ترسل المرتزقة لمليشيات الوفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس مجلس النواب الليبي، أحميد حومة، إن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح سيزور روسيا قريبا، موضحا فى تصريحات خاصة أنهم مع أى جهد دولى لاستئناف العملية السياسية الرامية لحل الأزمة الليبية، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الليبى، أن تركيا تواصل إرسال المرتزقة لمحاربة الجيش الليبي، مشيرا إلى أن القبائل الليبية والدول الصديقة ستصد أى هجوم للمرتزقة ومن وصفهم بالغزاة الأتراك ضد الجيش الليبى.

وقبل ذلك، التقى قائد القوات المسلحة الليبية خليفة حفتر رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثنى ووزير الخارجية عبد الهادى الحويج، وبحث اللقاءُ سبل تفعيل إعلان القاهرة ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة للأزمة الليبية، وفقا للثوابت القاضية برفض العدوان الخارجي.

وميدانيا، قصف طيران الجيش الوطنى الليبي، مساء اليوم الأحد، مواقع لميليشيات الوفاق فى صحراء الشويرف، واستهدفت الغارات الجوية للجيش الليبى آليات عسكرية تحمل مسلحين تابعين لتشكيلات الوفاق بالقرب من مدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا.

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حالة من الهلع والرعب، عاشتها محافظة حلب السورية الشمالية، بعد إعلان وزارة صحة النظام عن وفاة شخص مصاب بكورونا،...طبيب سلّموا جثته بأكياس وأخفوا سبب وفاته فى سوريا طبيب سلّموا جثته بأكياس وأخفوا سبب وفاته فى سوريا .

ومن جهتها، جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، الدعوة إلى ضرورة الإسراع فى الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير.

وفى لقاء جمعها برئيس حكومة الوفاق فايز السراج ناقشت وليامز قضية المقابر الجماعية فى ترهونة ومسألة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعت فى منازل المدنيين جنوب طرابلس.