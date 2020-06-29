الخارجية الفلسطينية: 160 وفاة و2509 إصابات فى صفوف جالياتها حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 2509 إصابات.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد - أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف الجاليات ليستقر العدد على 160 وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه تم تسجيل 91 إصابة جديدة في صفوف الجالية، منها 80 إصابة في شيكاغو نتيجة الاختلاط في أحد الأعراس، و11 إصابة أخرى في دالاس، واشنطن العاصمة، وميتشتيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1121 إصابة، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة بين صفوف أبناء الجالية ليبقى العدد 63 حالة وفاة.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي عدم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 30، فيما سجلت 12 حالة تعافي سابقة، وحالة وفاة واحدة سابقة. وتتواصل السفارة مع الحالات المصابة وتطمئن على صحتها وتتابع أوضاعها المعيشية.

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