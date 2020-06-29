شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجيش الليبي يستهدف موقعا لكتائب الوفاق شرق مصراتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن طيران الجيش الليبي هجوما استهدف موقعا لكتائب الوفاق شرق مصراتة، وذلك وفق خبر عاجل نقلته مصادر لقناة العربية. فيما يعمل مجلس الوزراء الليبي على تشكيل لجنة لرصد وتوثيق جرائم ميليشيا تابعة للوفاق.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، أن الميليشيات الإرهابية تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي، لكنه قال إن قواته المتمركزة في نقاط مهمة غرب سرت ستكون لها بالمرصاد.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال لقائه بسكاى نيوز الإخبارية، أن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطى، وبالتالي تريد مواصلة الهجوم، لكن قواتنا ستقوم بردع هذه الأطماع، لافتا إلى أن أهداف أردوغان واضحة، لا يريد أرض ليبيا لكنه يريد خيراتها، أولها النفط والغاز.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: "نواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها ونواجه قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة"، لافتا إلى أن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.