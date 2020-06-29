شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجمع 8.495 مليار ريال فى يونيو ضمن برنامج صكوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلى لشهر يونيو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودى، حيث تم تحديد حجم الإصدار، بمبلغ إجمالي قدره 8,495 مليار ريال سعودى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة المالية، أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح؛ الأولى تبلغ 2,494 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 5,017 مليارات ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027ميلادى.

Advertisements

وقد بلغت الشريحة الثانية 3,670 مليارات ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13,966 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادى.

فيما بلغت الشريحة الثالثة2،331 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,569 مليارات ريال سعودى لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادى.