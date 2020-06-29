الجيش الوطني الليبى: الميليشيات تنفذ مخطط أردوغان للاستيلاء على الهلال النفطى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي.

وشدد المسماري - في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم /الأحد/ - على أن قوات الجيش الوطني الليبي متمركزة في نقاط مهمة غرب سرت وستقف للميليشيات بالمرصاد.

وأوضح المسماري أن أهداف أردوغان واضحة، لا يريد أرض ليبيا لكنه يريد خيراتها، أولها النفط والغاز.. مبينا أن الجيش الوطني الليبي يواجه تركيا بكل قواتها وأسلحتها وكذلك يواجه قطر بأموالها وأعمالها المخابراتية الخبيثة.

وكشف المسماري أن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية، لافتا إلى أنه تم الدفع بمجموعة من الوحدات العسكرية بمختلف الأصناف نحو منطقة غرب سرت.

ولفت إلى أنه "يتم العمل حسب المبادرة المصرية ووصلنا إلى نقاط وتمركزات مهمة جدا، وأوقفنا عمليات الهجوم المضاد على المليشيات المسلحة".

وقال إنه من من خلال المراقبة والرصد، فإن المليشيات بدأت تتجهز وتحاول أن تترجم الانتصار المزيف في طرابلس لبناء هجوم آخر على مدينة سرت الاستراتيجية.

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