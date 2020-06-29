العمليات المشتركة: عمليات أبطال العراق حققت أهدافها فى مطاردة داعش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن المرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق حققت أهدافها في مطاردة فلول عصابات داعش الإرهابية وتمكنت من تطهير الأراضي وقتل وأسر عدد من الإرهابيين.

وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - إن عمليات أبطال العراق الأولى والثانية والثالثة، تمكنت من تحقيق أهدافها العسكرية ونجحت في المجالين الأمني والاستخباري، وأسفرت عن نتائج مهمة في ملاحقة عصابات داعش وتجفيف منابع الإرهاب.

وأضاف أن أهمية هذه العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، تكمن في أنها لم تترك لفلول عصابات داعش الإرهابية أماكن آمنة، يمكن أن تتخندق بها وتمكنها من القيام بأعمال إرهابية في المناطق التي تعتبرها ساخنة، فضلا عن اعتماد استراتيجية وتكتيكات جديدة في ملاحقة فلول داعش تختلف عن سابقاتها.

وأشار إلى أن المعركة مع داعش أمنية واستخبارية في الوقت الراهن، وأن المناطق التي كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية كخطوط نقل ودعم لوجستي وإدارة للعمليات الإرهابية أصبحت حاليا بيد القوات الأمنية.

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