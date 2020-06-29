شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ..طقس رطب مع أجواء صحوة خلال الخمسة أيام القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات ، أن يكون الطقس خلال الخمسة أيام القادمة رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب مع أجواء صحوة إلى غائم جزئياً وسقوط بعض الأمطار.

ويكون الطقس غدا رطبا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحا – صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "الثلاثاء" رطبا على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً غرباً– صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

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الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم "الأربعاء" طقسا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س، البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

فيما يكون الطقس يوم "الخميس" رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق غرباً – صحوا إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س، البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم " الجمعة " يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س ، البحر، خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.