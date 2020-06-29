شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر يعلن استمرار غلق الحدود البرية والجوية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المعنية فى الجزائر عن استمرار غلق الحدود البرية والجوية بسبب تفشى وباء كورونا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وكسرت أعداد المصابين بفيروس كورونا بالجزائر حاجز الـ13 ألف مصاب، مع ارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين إلى 305 مصابين فى أعلى حصيلة منذ ظهور المرض في شهر فبراير الماضي.

وأعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 13 ألفا و273 مصابا و897 حالة وفاة.

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وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 305 حالات جديدة، و5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 9371 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.