شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يضبط سفينة محملة بالأسلحة المهربة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت مصادر مطلعة لروسيا اليوم، مساء اليوم الأحد، بضبط التحالف العربى بقيادة السعودية سفينة على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة جنوب شرق اليمن، وتم التحفظ عليها بالحوض المائى لميناء الشحر السمكى وسط إجراءات مشددة من قوات الأمن والنخبة الحضرمية، ولم تتضح حتى الآن وجهتها.

وقالت المصادر إن قوات التحالف العربي ضبطت سفينة تجارية تحمل على متنها كميات كبيرة من الأسلحة المهربة قبالة سواحل الشحر شرق ميناء المكلا في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.

وأفادت المصادر بأن عملية ضبط السفينة تزامنت مع إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطيران فى سماء الشحر.