شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات طلبة الصف الثانى عشر " التعويضية" بالإمارات 5 أيام بدءا من الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم فى دولة الإمارات، اليوم، الأحد، جداول امتحانات نهاية العام الدراسى"التعويضية" لطلبة الصف الثاني عشر، ممن لم يتمكنوا من أداء الامتحانات خلال الفترة المحددة لها نتيجة أي ظروف طارئة، أو لأي سبب آخر شريطة أن يكون بعذر.

ومن المقرر أن تعقد تلك الامتحانات التي سيتم إجراؤها إلكترونياً عن بُعد خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى الرابع من يوليو المقبل، لمدة 5 أيام متتالية بما فيها الجمعة.

وذكرت صحيفة الرؤية، أن الوزارة ،حددت موعدين للامتحانات في اليوم الواحد، يبدأ الموعد الأول في تمام الساعة 9 صباحاً، وينتهي في 10 صباحاً، ليبدأ الموعد الثاني من الساعة 10 وحتى الساعة 11.

ويعتزم طلبة المسارين العام والمتقدم بدء امتحاناتهم بمادة الفيزياء، على أن يؤدوا في اليوم ذاته خلال الفترة الثانية امتحان اللغة الإنجليزية «كتابة»، بينما يؤدون في اليوم الثاني (الأربعاء) بتاريخ الأول من يوليو خلال الفترة الأولى امتحان اللغة الإنجليزية «قراءة»، والعلوم الصحية في الفترة الثانية.

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وفي اليوم الثالث (الخميس الثاني من يوليو)، يؤدي طلبة المسار العام الامتحان في مادتي الأحياء والكيمياء خلال الفترة الأولى، والفترة الثانية بالنسبة لهم راحة.

وأما طلبة المسار المتقدم فيؤدون في اليوم ذاته الامتحان في مادة الكيمياء فقط خلال الفترة الأولى، والفترة الثانية راحة، ليتقدم طلبة المسارين العام والمتقدم يوم الجمعة لأداء امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى وامتحان الدراسات الاجتماعية في الثانية.

ومن المقرر أن يختتم طلبة المسارين العام، والمتقدم امتحاناتهم يوم السبت (4 يوليو المقبل) بعد أدائهم امتحان مادة الرياضيات في الفترة الأولى، والتربية الإسلامية في الثانية.