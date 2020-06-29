شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. فرض حظر شامل للتجوال فى محافظة أربيل حتى 4 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، عن فرض حظر تجوال شامل في المحافظة حتى الرابع من الشهر المقبل.

وقالت غرفة عمليات محافظة أربيل، في بيان صحفي، إن "استمرار اتباع إجراءات الوقاية من كورونا بالصورة الحالية يهدد بتفشي الوباء بشكل ينذر بكارثة، لذا تقرر فرض حظر شامل للتجوال من السادسة صباحا حتى الثانية عشرة ليلا، في عموم محافظة أربيل بأقضيتها ونواحيها".

واستثنى الحظر، بحسب البيان، "الفرق الصحية والقوات الأمنية وقوات الداخلية وسيارات الإسعاف والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة، وشركات الوقود والدوائر الخدمية".

Advertisements

وقررت غرفة عمليات أربيل السماح بفتح المخابز، ومحلات المواد الغذائية الموجودة داخل الأحياء، ومحلات بيع الفواكه والخضار، والصيدليات الخافرة، وبحركة السيارات التي تنقل المواد الغذائية واللوازم الطبية والأدوية للصيدليات، وسيارات بيع الغاز السائل للبيوت وصهاريج نقل الوقود للمولدات الأهلية، وشركات الاتصالات، وفرق الرقابة التجارية وموظفي سايلو أربيل ومديرية تصنيع الحبوب وسيارات نقل محاصيل الحبوب".

ويسمح خلال فترة الحظر، ومن الساعة الثانية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا لمنتسبي البيطرة بالتوجه إلى حقول الدواجن والمجازر، كما يسمح بحركة المزارعين والنحالين والآليات الزراعية والحاصدات وشاحنات نقل الأغنام والمواشي والحالات الضرورية الأخرى، بالحركة خلال هذه الساعات من الليل.