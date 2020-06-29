الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفض مخططات الضم الأمريكية والإسرائيلية بكافة أشكالها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة

أكدت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأحد على رفض مخططات الضم الأمريكية والإسرائيلية لأراض فلسطينية بكافة أشكالها.

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ، بأن "الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأمريكية - الإسرائيلية من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة أو جزئية".

وأكد أبو ردينة على "التمسك بحل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى الأسس التي حددها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير الذي ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي".

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وجدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، التأكيد على أنه إذا أقدمت إسرائيل على الضم، فعليها تحمل المسؤولية الكاملة باعتبارها دولة احتلال.

وكان أبو ردينة يعقب على تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض تلقى مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي للبحث في مخطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية.