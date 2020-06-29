تفاؤل بلقاح لـ«كورونا» تحت الاختبار في الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية (سي.إن.بي.جي)، أمس الأحد، إن نتائج الاختبارات التي أجريت على البشر لأحد اللقاحات المحتملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تشير إلى أنه قد يكون آمناً وفعالاً وهو ثاني لقاح محتمل من الشركة يسفر عن نتائج مشجعة في التجارب السريرية.

وقالت الشركة في منشور على موقع ويتشات للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، إنه وفقاً لبيانات أولية، فقد حفز اللقاح التجريبي، الذي طورته وحدة تابعة لها مقرها بكين، إنتاج أجسام مضادة بمستويات عالية في كل المشاركين الذين تلقوه في‭ ‬المرحلة الأولى لتجربة سريرية على مرحلتين تشمل 1120 من الأصحاء. لكن الشركة لم تفصح عن مشاهدات محددة.

وسمحت السلطات لشركات ومراكز أبحاث صينية بتجربة ثمانية لقاحات محتملة على البشر في الصين وفي الخارج، مما وضع الصين في موقع متقدم في السباق نحو تطوير لقاح للوقاية من المرض الذي تسبب في وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

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وقالت الشركة، التابعة لمجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية هذا الشهر: إن لقاحاً محتملاً آخر أنتجته وحدتها الموجودة في مدينة ووهان حفز أيضاً إنتاج مستويات مرتفعة من الأجسام المضادة بأمان في مشاركين في تجارب سريرية، وذلك بناء أيضاً على نتائج أولية. ويحتاج أي لقاح أن يثبت فاعليته في مرحلة ثالثة من الاختبارات على البشر تشمل آلاف المشاركين قبل أن يتسنى السماح بطرحه للبيع.

وفي سياق متصل، دعا باحث نرويجي في علم الأحياء في ورقة علمية، إلى إجراء تجارب سريرية لاختبار فاعلية بكتيريا آكلة للفيروسات ضد فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقل موقع «فوربس». وقال مارسين ووجيودزيك، الباحث في مركز السرطان في النرويج: إنه يعتقد بأن هذه البكتيريا التي تسمى «البكتيريا الملتهمة»، يمكن استخدامها لمساعدة المرضى الذين يعانون كورونا بطريقتين رئيسيتين: مكافحة العدوى البكتيرية وإنتاج الأجسام المضادة.

واستخدمت البكتيريا الملتهمة في الواقع لعلاج المصابين بالتهابات بكتيرية في روسيا والبلدان المحيطة بها مثل جورجيا منذ عام 1920، لكن تم التخلي عن استخدامها في الغرب إلى حد كبير بسبب ظهور المضادات الحيوية. ويشير تقرير «فوربس» إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بكورونا يأتي من الالتهاب الرئوي. ولكن تقارير مختلفة أشارت إلى أن العدوى الثانوية هي بكتيريا أو فطريات، رصدت لدى ما يصل إلى 50 في المئة من المرضى الذين أدخلوا المستشفى بسبب كورونا.

ويقدر وجيودزيك أن حوالى 70 في المئة من المرضى في المستشفيات بسبب كورونا، يتم إعطاؤهم المضادات الحيوية لحمايتهم من العدوى البكتيرية. (وكالات)