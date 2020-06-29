«أشغال الشارقة» تتعامل مع 51 مشروعاً عن بُعد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن



كشفت المهندسة حصة الميل، مديرة مركز تقنية المعلومات في دائرة الأشغال العامة في الشارقة، أن الدائرة نجحت في العمل على 51 مشروعاً خاصاً بتقنية المعلومات خلال فترة العمل عن بعد، كما قدمت 6400 خدمة عبر الخط الساخن، وتم تحويل نظام طرح المناقصات، وتقديم العطاءات إلى النظام الإلكتروني.

وأكدت أن الدائرة خلال فترة العمل عن بعد، أشرفت على 30 مشروعاً عمرانياً، تمدّه بالتقنية ووسائل التكنولوجيا اللازمة، أبرزها مشروع تجهيزات الأنظمة الأمنية في المؤسسة الإصلاحية في منطقة الرمثاء، ومجمع القرآن الكريم، إضافة إلى الأعمال التقنية في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وتدرس 20 مشروعاً آخر للبدء في الأعمال التصميمية للمشاريعة.

وبينت أن الدائرة تعمل على عدة أنظمة تقنية متطورة أبرزها أكسيلا (نظام إدارة المنشآت والأصول للمباني الحكومية)، وخدماتي، وزاجل، وإسناد، ويجري تطوير وتجهيز نظامي المخزن، ومؤشر الأداء، ويتم تطوير أجهزة ونظام الانتظار والتطبيق الذكي وسيسكو. وبلغ عدد خدمات الخط الساخن 6400 خدمة خلال فترة العمل عن بعد، فيما أرسلت رسائل نصية بخدمات الدائرة للموظفين والمنتفعين، بلغت 100 في نظام إسناد. أما الخدمات الإلكترونية فبلغت 2100، بينما بلغ عدد خدمات الإدارات الأخرى 12 ألف خدمة.