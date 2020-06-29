العراق ينفي مشاركة أمريكا في عملية «حزب الله»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

نفى مصدر عراقي خاص، مشاركة القوات الأمريكية في عملية دهم واعتقال عناصر من «حزب الله العراقي»، داخل ورشة لتصنيع الصواريخ في منطقة الدورة جنوبي بغداد، كما روجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي القريبة من الحزب، بحسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية»، فيما حذر النائب عن ائتلاف «النصر»، عدنان الزرفي، الجهات الخارجة عن القانون من الغرق، لأنها غير قادرة على السباحة، مشدداً على أن حكومة الكاظمي هي المركب الوحيد للوصول إلى بر الأمان.

وأكد المصدر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «لم ولن يقدم اعتذاراً» ل «حزب الله»، على العملية التي تندرج ضمن إجراءات البرنامج الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة.

Advertisements

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المعتقلين خلال العلمية لن يتم إطلاق سراحهم إلا بأمر قضائي، بعد انتهاء التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة.

وتوعدت «كتائب حزب الله» باستهداف رئيس الوزراء بعد القبض على قياديين فيها، حسب تغريدة للمسؤول الأمني ل«كتائب حزب الله»، أبو علي العسكري.

واتهم العسكري رئيس الوزراء العراقي ب«تضييع» ما وصفه ب«قضية مشاركته في جريمة قتل» الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.

ويأتي ذلك بعد ساعات على اعتقال مجموعة من عناصر «كتائب حزب الله» الموالية لإيران، خلال مداهمتها ورشة لتصنيع الصواريخ ومنصات إطلاقها، بمنطقة الدورة في بغداد.من جهة أخرى، أكد ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، دعمه لخطوات الكاظمي الإصلاحية. وقالت النائب عن الائتلاف هدى سجاد، إن «أعضاء مجلس النواب، سيكونون داعمين لرئيس الوزراء بشكل كبير، بما يتلاءم مع نجاح البرنامج الحكومي وتطبيقه»، مؤكدة «أهمية اعتماد الكفاءة والخبرة بإجراء التغييرات في المناصب والابتعاد عن المحاصصة». ومن جهته، قال الزرفي في منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، إن «هذه الحكومة ( حكومة مصطفى الكاظمي) هي مركبنا الوحيد للوصول إلى بر الأمان؛ حيث لا مساحة لمنصات الصواريخ الطائشة ولا مقاعد للخارجين عن القانون والمهددين للسلم الأهلي».