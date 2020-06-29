مسبار الأمل.. درس في الالتزام وتحدي الظروف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: يمامة بدوان



على الرغم من تفشي وباء «كورونا» في مختلف بلدان العالم، وإغلاق حدود أغلبها، فإن دولة الإمارات تقدم درساً في الالتزام وتتحدى الظروف بخطوات استباقية، حيث إن انتشار الوباء عالمياً لم يمنعها من الالتزام بالجدول الزمني المحدد مسبقاً لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي يحمل شعار «لا شيء مستحيلاً»، وقد واصل المهندسون العمل على الرغم من التحديات التي واجهتهم، لإنجاز أهم مشروع علمي فضائي وطني في المنطقة، ووصل المسبار إلى اليابان قبل موعده بعشرين يوماً.

وبتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة، وضع فريق عمل المسبار، هذا المشروع التاريخي أولوية في حياتهم، وغادروا الدولة متوجهين إلى اليابان على الرغم الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، لإنجاز هذه المهمة بنجاح، وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث وصل الفريق على دفعتين قبل الموعد المحدد بأسبوعين، من أجل الحجر الصحي، تمهيداً لاستقبال المسبار، وإجراء الاختبارات حتى لحظة الإطلاق في الخامس عشر من يوليو.

ولأن مسبار الأمل يمثل إنجازاً ونقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في الفضاء، فإن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة، ترسل عبر هذا الإنجاز رسالة إلى الجيل الجديد في عالمنا العربي مفادها أننا قادرون، ولا شيء مستحيلاً، وقوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء.

وتعد رحلة نقل مسبار الأمل من مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إلى موقع الإطلاق في جزيرة تانيجاشيما في اليابان، تحت إشراف فريق من المهندسين الإماراتيين في عملية استغرقت 83 ساعة من العمل المتواصل، إحدى أهم مراحل المسبار، وجرت في ظروف صحية احترازية استثنائية.

كما سبقت ذلك، قوة الإرادة والتصميم من مهندسي المسبار الذين اختصروا زمن تصنيعه وتركيبه في 6 فقط من أصل 10 سنوات مدة متعارفاً عليها عالمياً، وبنصف الكلفة، لإطلاقه في يوليو وفق الجدول، وهو ما يُضاف إلى سجل الدولة وكفاءاتها الشابة، التي بذلت كل جهد لإعلاء كلمة الإمارات، ودخولها المشرف إلى محفل صناعة الفضاء، واكتشاف الكواكب بوصفها أول دولة عربياً والتاسعة عالمياً.



هدف علمي



ولأن الوصول إلى المريخ ليس هدفاً علمياً فقط؛ فإن مشروع الإمارات لاستكشاف الكوكب الأحمر نقطة تحول للعالمين العربي والإسلامي في الفضاء، وهو يؤكد عدم وجود المستحيل في قاموس الإمارات، فهي التي تمكنت من تصنيع أول قمر صناعي على أرضها بعقول أبنائها. كما تمكنت من إرسال أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى المحطة الدولية للفضاء؛ بل تؤكد في استراتيجيتها المئوية أنه لا مستحيل في إمكانية استيطان المريخ عام 2117.

وتعد مواصلة الخطط التنفيذية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، رسالة إضافية لمسبار الأمل الذي سيحمل إلى الفضاء شعار دولة الإمارات «لا شيء مستحيلاً»، مفادها أن التحديات الناجمة عن «كورونا»، يجب ألا توقف خطط الإنسانية في المضي قدماً نحو مزيد من التقدم العلمي في كافة المجالات، خصوصاً علوم الفضاء، باعتبار أن التقدم العلمي هو الحصن المنيع للبشرية للتغلب على الأوبئة.