مجمع مستشفيات ميدانية بالقاهرة يتسع لأربعة آلاف سرير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عواصم: ”الخليج 365”، وكالات

كشفت السلطات المصرية عن اكتمال العمل في أكبر مستشفى ميداني بأرض المعارض بالقاهرة، يتضمن تجهيزات قامت بها القوات المسلحة للعزل الصحي، بقوة اجمالية تصل الى أربعة آلاف سرير، الى جانب سيارات إسعاف مجهزة وطائرات للإسعاف الطبي.

ونشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ليل السبت، صوراً لمجمع المستشفيات الميداني الجديد بأرض المعارض، أثناء زيارة للرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما بدا وكأنه أول إعلان رسمي عن هذا المجمع الطبي الكبير. وبالتزامن شددت وزارة القوى العاملة، على مختلف الشركات والمصانع والمنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك في إطار التعايش مع الفيروس.

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من جانبها، قررت سلطة الطيران المدني في السودان تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو القادم. وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى للوكالة «تجديد الاغلاق سيبدأ اعتباراً من الساعة الثانية من صباح الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 12 يوليو القادم». وأضاف المتحدث أن القرار استثنى «رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني».

وأعلنت الكويت شفاء 908 حالات جديدة من الفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 35494 حالة. من جانبها قالت وزارة الصحة السعودية إنه تم شفاء 2627 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة الى أن السلطات الصحية أجرت أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري منذ بدء ظهور الفيروس في المملكة.

وفي الأراضي الفلسطينية قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الحالة الوبائية في محافظة الخليل خطرة. وأضافت الكيلة في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ الخليل جبرين البكري، أن 1174 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد سجلت في الخليل، وتوقعت وجود مئات الحالات غير المكتشفة. وقررت وزيرة الصحة تعليق كافة الجراحات المبرمجة في المستشفيات، ووقف العيادات الخارجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية. ولفتت إلى استمرار برامج تطعيم الأطفال، وأنه سيتم علاج مرضى كورونا للحالات الصعبة والمتوسطة في مستشفى دورا الحكومي.