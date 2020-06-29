إنجاز 45% من تطوير جسر الراشدية في عجمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: سيد زكي



أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ما يزيد على 45 % من مشروع تطوير جسر الراشدية الجديد، الذي تبلغ كلفته ما يقارب 100 مليون درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري 2020.

وأكد الدكتور مهندس محمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في الدائرة ل ”الخليج 365” أن العمل يجري في الجسر وفق الجدول الزمني للمشروع، موضحاً أن المشروع عبارة عن إنشاء مجموعة من الجسور لربط شارع الشيخ خليفة بشارع عبدالله بن عبود وشارع بدر لاستيعاب الحركة المرورية وربط القادمين من اتجاه رأس الخيمة تجاه الكورنيش، الأمر الذي يحقق انسيابية للحركة المرورية في جميع الاتجاهات، وتم البدء بالمشروع في النصف الثاني من العام 2019.

وأكد أن تنفيذ الدائرة مشروع تطوير جسر الراشدية، يأتي ضمن المخطط الحضري الاستراتيجي لإمارة عجمان، والخاص بتعزيز البنية التحتية واستيعاب الحركة المرورية في عجمان، ومن أبرز المشاريع الحيوية لوقوعه على شارع رئيسي يشهد حركة دائمة وسط عجمان.

وقال إن الدائرة تعمل على تطوير المرحلة الرابعة من الطرق الداخلية المفردة في منطقة النعيمية.