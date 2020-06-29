شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات رئاسية في مالاوي وأيسلندا وبولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز زعيم المعارضة في مالاوي في انتخابات الرئاسة، كما أعيد انتخاب رئيس أيسلندا لولاية ثانية، وأجريت، أمس الأحد، انتخابات الرئاسة المؤجلة في بولندا، والانتخابات المحلية في فرنسا، في وقت أعلن الحزب الحاكم في غانا ترشيح الرئيس لولاية ثانية.

وأدى لازاروس تشاكويرا، اليمين رئيساً لمالاوي لولاية تستمر خمس سنوات، أمس، بعد ساعات من إعلان فوزه في انتخابات الرئاسة المعادة، على الرئيس السابق بيتر موثاريكا. ونال تشاكويرا الأغلبية المطلوبة بحصوله على 58.57 في المئة من الأصوات في تحول مثير لنتيجة الانتخابات الأصلية التي جرت في 2019 والتي أبطلت نتيجتها المحاكم فيما بعد.

واعتبر محللون إعادة الاقتراع اختباراً لقدرة المحاكم على التصدي لتزوير الانتخابات وكبح السلطات الرئاسية.

وقال تشاكويرا في خطاب أداء اليمين: «بمساعدتكم، سنعيد ثقة جيل جديد في إمكانية وجود حكومة تخدم بدلاً من أن تحكم».

وأعادت أيسلندا انتخاب رئيسها غودني يوهانيسون، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات بعد فوز ساحق حققه في الانتخابات التي جرت السبت وحصل فيها على 92.2 في المئة من الأصوات. وهزم يوهانيسون الأستاذ الجامعي الذي يدرس التاريخ ولا ينتمي إلى أي حزب، خصمه اليميني الشعبوي غودموندور فرانكلين يونسون الذي أحرز 7.8 في المئة من الأصوات. وتشكل هذه النتائج فوزاً ساحقاً ليوهانيسون في كل مناطق البلاد بما فيها العاصمة ريكيافيك.

وفي بولندا، اصطف الناخبون في طوابير طويلة، أمس، للإدلاء بأصواتهم في سباق انتخابات الرئاسة المتقارب الذي قد يعيد تشكيل علاقة بولندا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الحزب الحاكم القائم على أسس رجعية.

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وتجري الانتخابات بعد سبعة أسابيع من موعدها الأصلي بسبب جائحة (كوفيد- 19).

وكان الرئيس الحالي اندريه دودا الذي يخوض الانتخابات، قد تعهد بالحفاظ على البرامج الاقتصادية لحزب القانون والعدالة الحاكم والتي تتضمن الإنفاق بسخاء على برامج اجتماعية، وتعهد بحماية القيم الأسرية في البلد الذي يغلب عليه الكاثوليك.

ومنافسه الرئيسي في الانتخابات هو رافال تراسكوفسكي رئيس بلدية وارسو الذي ينتمي لتيار الوسط، ويسعى إلى بديل تقدمي ومكافحة عزلة بولندا في الاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من الصراع بين الحكومة وبروكسل.

وأنطلقت، أمس، الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في نحو 4600 بلدية وقطاع انتخابي بعد تأجيلها ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا. وينصب الاهتمام في الجولة النهائية على العاصمة باريس التي تتنافس فيها ثلاث مرشحات هن رئيسة بلديتها الحالية الاشتراكية آن هيدالغو والوزيرتان السابقتان رشيدة داتي عن حزب الجمهوريين اليميني وأنييس بوزان عن حزب الجمهورية إلى الأمام.

ويواجه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام)، صعوبات كبيرة، لاسيما بعد أن نشرت استطلاعات الرأي نتائج تتوقع فشل حزبه في الفوز بأي مدينة كبيرة.

ومن المتوقع أن يحقق حزب الخضر نجاحاً في مدن كبيرة مثل ليون مارسيليا وبوردو بالتحالف مع اليسار أحياناً.

(وكالات)