فرع لـ «تعاونية الاتحاد» يخدم ثلاث إمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، عن افتتاحها فرعاً جديداً بمفهوم مختلف في منطقة الطي، يخدم إمارات دبي، والشارقة، وعجمان، ويوفر لها السلع الغذائية وغير الغذائية، لموقعه الاستراتيجي الرابط للإمارات الثلاث، وبأسعار أقل تراوح بين 15و 20%.

يأتي ذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير موارد غذائية مستدامة، وبناء منظومة أمن غذائي.

وقال خالد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي: «إن التعاونية أعادت صياغة أهدافها الاستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات السريعة في ظل الجائحة الحالية لضمان سلاسة إمداد السلع والمنتجات وتجاوز التحديات، استجابة لمقولة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: عملية توفير الغذاء مستدامة، لم، ولن تتأثر، وهي أولوية قصوى». وللإسهام في دعم سياسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي والجهات الحكومية المعنية. وأضاف أن التعاونية، ومنذ بداية الأزمة، وفرت مخزوناً سلعياً استراتيجياً من دون تحميل الدولة، أو المساهمين أي مصاريف، أو أعباء إضافية، وأسهمت في بناء منظومة الأمن الغذائي، والدعم والمحافظة على استقرار الأسواق والأسعار.

كما سخّرت كل الإمكانات لخدمة الوطن، والمواطن. مشيراً إلى أن الفرع الجديد يمثل نوعاً من أنواع الخدمة المجتمعية لكون هامش الربح يغطي النفقات التشغيلية فقط، ما يضمن أفضل الأسعار مع المحافظة على الجودة العالية للمنتجات.

وبيّن أن الفرع يضم نحو 4 آلاف منتج غذائي، وغير غذائي، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 200 متسوق، وبمساحة إجمالية 162500 متر مربع، في منطقة استراتيجية بعيدة عن الازدحام. مضيفاً أنه مصمم بناءً على مفهوم الخدمة الذاتية. كما أن قيمة المشتريات لا تحتسب عائداً على المبيعات، ولا تدخل نقاطا في برنامج الولاء «تميز»، لتوفير أكبر في النفقات التشغيلية لينعكس بالفائدة المباشرة على المتسوقين.