شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: علّمنا زايد أن الزراعة حضارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تعدّ الأمن الغذائي دعامة أساسية في عمليات التنمية كافة، وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام، عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.

وقال سموّه: إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أدرك بفطنته أهمية هذا القطاع، وبدأ بصياغة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية مبكراً. وقال: تعلمنا من زايد المؤسس وأبي الأرض وراعي البيئة الأول، أن الزراعة حضارة، وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا.

جاء ذلك، خلال ترؤّسه، الأحد اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، وجرى خلاله اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات، وجاء على رأسها، إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة، الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.



جهود متواصلة



وقال سموّه: أطلقنا النظام الوطني للزراعة المستدامة، الأول من نوعه، لتعزيز أمننا الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي؛ الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي لوطننا.

وأضاف: هدفنا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي. ونريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة، باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية.

وأكد سموّه، أن ملف الأمن الغذائي، كان وسيظل، في قلب أولويات الحكومة، وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتحقّق الاكتفاء الذاتي للدولة، عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج الآباء المؤسسين، وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة.



نهج جديد



يهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغيرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية، عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة، والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.

وقد أعدّ النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، وطورتها فرق «المسرّعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة»، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة، تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.

كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي، بما يشمل شحّ المياه، وتغير المناخ، والازدياد السكاني وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.

ويستهدف النظام كذلك، تحقيق مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ فعلى الصعيد الاقتصادي سيعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة، بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً. وعلى الصعيد الاجتماعي زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً. أما على الصعيد البيئي، فيهدف إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.



اشتراطات السلامة



وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تحديث المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية الذي يأتي في إطار التحسين المستمر للارتقاء بمستويات السلامة في الحافلات، وفق أرقى المعايير العالمية، عبر تبني أحدث ما وصلت إليه التطورات التقنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية.



تعديل جدول



كما وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الحكومية، المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2017 في شأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية. كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. وصادق على اتفاقية بين حكومتي الإمارات ونيبال بشأن الخدمات الجوية.



«ويز إير أبوظبي»



وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس شركة «ويز إير أبوظبي» ناقلاً وطنياً لدولة الإمارات، على أن تستكمل الشركة الشروط والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية من الهيئة العامة للطيران المدني، بموجب القوانين والأنظمة السارية.

في إطار آخر، اطّلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي، بخصوص سياسة وزارة تنمية المجتمع، بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والتوصيات الخاصة بسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. فيما وافق على إنشاء مكتب المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة.

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ضوابط الأموال النقدية



واعتمد المجلس سياسة شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي تُوظف في شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في ظل توفير بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي، وضمان التزام شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة بالإجراءات والضوابط والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، بما فيها مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارة الاقتصاد والسلطات المحلية والاتحادية المختصة.

كما توفر السياسة الأطر الكفيلة بتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، ورفع تنافسيتها عالمياً، عبر الاستمرار في تطوير الإطار التشريعي، لضمان خلق بيئة استثمارية جاذبة تحمي حقوق المستثمرين.



فروق تمويل الجامعات



وخلال الاجتماع اعتُمدت فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية، وصرف نتيجة التمويل المستحق للجامعات والكليات الاتحادية بناء على نتائج الأداء عن العام الدراسي 2019 - 2020، والبالغ إجماليها أكثر من 320 مليون درهم، موزعة بين الجامعات، فضلاً عن اعتماد أعداد الطلبة بكل جامعة عن السنة الدراسية 2019 - 2020. (وام)



مريم المهيري: الاستدامة توجه وطني وعالمي



أكدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أن إطلاق النظام الإماراتي للزراعة المستدامة خطوة عملية تعكس رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتحقيق أهداف الاستدامة والبيئة من أجل الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

وقالت: «إن الاستدامة توجه وطني وعالمي من أجل تطوير مختلف القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الغذاء مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتنمية الاقتصادية، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها شح المياه. وتمثل تكنولوجيا الزراعة الحديثة أداة عملية لتعزيز النظام الإماراتي للزراعة المستدامة من خلال توفير المياه بنسب تصل إلى 90% داخل أنظمة الزراعة المغلقة، حيث سيعمل النظام الإماراتي للزراعة المستدامة والعلامة في تمييز وتسهيل تسويق المنتج ذي المنشأ المحلي من خلال رفع مستوى ثقة المستهلك بها، وتمكين المستهلك إلى التحول إلى الاستهلاك المسؤول».

وأضافت: «إن الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات داخل الدولة ثقافة عمل في دولة الإمارات، ونحن نعمل وفق هذا التوجه مع كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق مستهدفات النظام الإماراتي للزراعة المستدامة لتطوير الإنتاج المحلي الذي يمثل توجهاً استراتيجياً لدولة الإمارات خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة حياة المجتمع واستشراف مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».



«الزراعة المستدامة» يزيد معدل الاكتفاء الذاتي



أكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن «نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة»، الذي طورته الهيئة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، يعد إحدى ركائز المنظومة الوطنية الشاملة التي تستهدف تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال تفعيل التشريعات والسياسات التي تسهم في زيادة الإنتاج بطريقة مستدامة لضمان الأمن الغذائي القائم على الابتكار في الظروف والمراحل كافة.

وأضاف، بمناسبة إطلاق مجلس الوزراء، أمس الأحد، النظام الوطني للزراعة المستدامة، الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه، أن قيادة وحكومة دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في عمليات التنمية كافة، وتستهدف بلادنا أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051، وتالياً فإن العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة تخدم تحقيق هذه الأهداف.

وشرح مدير عام «مواصفات»، أن نظام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة، يعد إطاراً شاملاً يضم حزمة من المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحديد ما إذا كان المحصول الزراعي تم إنتاجه ومعالجته بطريقة مستدامة، وتسري أحكام النظام حصرياً على المزارع ومنتجات المزارع والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بإنتاج المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والأحياء المائية، داخل الدولة وخارجها، وتحمل صفة مزارع مستدامة أو ما شابهها من تسميات.