بريطانيا تفرض عزلاً على «ليستر» وتطلق خطة إنعاش كبرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، أمس الأحد، أنه يحتمل أن تفرض قيوداً جديدة على مدينة ليستر (وسط) بسبب تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى محلي. ويأتي ذلك في وقت تخفف فيه بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وقواعد العزل العام وتعاود فتح اقتصادها تدريجياً مع انخفاض عدد حالات الإصابة والوفاة بالفيروس، وتشمل المرحلة الثانية من رفع القيود، إعادة فتح المطاعم وصالونات تصفيف الشعر والمتاحف ودور السينما المغلقة منذ نهاية مارس. وكانت المتاجر «غير الأساسية» فتحت أبوابها في منتصف يونيو.

ويستعد رئيس الوزراء بوريس جونسون غداً الثلاثاء، لإعلان خطة إنعاش كبرى ترتكز على مشاريع بنى تحتية لدعم الاقتصاد البريطاني الذي تضرر كثيراً من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال جونسون في تصريحات«إذا كان وباء كوفيد-19 بمثابة البرق، فلن نتأخر في سماع الرعد على مستوى التداعيات الاقتصادية. سنكون جاهزين». وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل «نضع خطة إنعاش، خريطة طريق تركز على البنى التحتية» مشيرة إلى استثمارات «في الطرقات» أو «الإنترنت».

وفي حين، تجاوز عدد المصابين بكوفيد-19 في العالم عشرة ملايين شخص بينهم 2,5 مليون في الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات ال24 الماضية ولليوم الثالث على التوالي أدنى حصيلة إصابات جديدة بالفيروس منذ أواخر إبريل وعددها 6791 إصابة مع تراجع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية أيضا بتسجيلها 104 حالات وفاة. كما شهدت حصيلة الإصابات في ألمانيا تراجعا ملموسا، وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 256 إصابة جديدة مقابل 687 حالة السبت.

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وشهدت خمس ولايات أمريكية مستويات قياسية في عدد الإصابات اليومية، كما ألغى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي فعاليات انتخابية كانت مقررة في مناطق متضررة بالوباء وذلك مع انتشار الفيروس في جنوب وغربي البلاد. وأظهر إحصاء لرويترز اتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما يزيد على 2.5 مليون شخص. وتوفي أكثر من 125 ألف أمريكي بالفيروس وذلك في أكبر حصيلة وفيات بالمرض بين دول العالم.

وسجلت فلوريدا صباح السبت، 9585 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة، وهو رقم قياسي لليوم الثاني، بينما سجلت ولاية أريزونا 3591 حالة إصابة جديدة، وهو ما يطابق رقمها القياسي السابق الذي سجلته في 23 يونيو.

وأعلنت ولاية نيفادا يوم السبت تسجيل 1099 إصابة جديدة وهو ضعف الرقم القياسي السابق بينما بلغت الإصابات الجديدة في ساوث كارولاينا وجورجيا 1604 و1990 على الترتيب وذلك في مستويين قياسيين جديدين. وسُجلت معظم الزيادات في عدة ولايات بجنوب وغربي البلاد كانت قد بدأت إجراءات إعادة فتح الأنشطة التجارية في وقت سابق. وفي المقابل، تراجع عدد الإصابات الجديدة في نيويورك وولايات أخرى مجاورة بشمال شرقي البلاد.