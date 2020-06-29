شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أمريكي بالرصاص خلال تظاهرة لـ «حياة السود مهمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل رجل وأصيب آخر بالرصاص خلال تظاهرة تحت شعار: «حياة السود مهمة» المناهضة للعنصرية في مدينة لويسفيل بولاية كنتاكي، فيما قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بإطلاق نار في كاليفورنيا، في وقت وجه الاتهام إلى أربعة رجال لمحاولتهم إسقاط تمثال أمام البيت الأبيض ، وأعلنت ولاية ميسيسيبي عن اتجاه لتعديل علم الولاية، كما أعلنت جامعة برينستون عن عزمها إزالة اسم الرئيس الراحل ويدرو ويلسون عن إحدى كلياتها.

وتظاهر المئات في لويسفيل، احتجاجاً على مقتل المرأة السوداء برونا تايلور في مارس الماضي على يد الشرطة في شقتها بالمدينة. وتجددت التظاهرات بعد وفاة جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل إفريقي مات اختناقاً على يد شرطي أبيض في 25 مايو.

قتيل في لويسفيل

وذكرت شرطة لويسفيل، أنها عثرت بعد إعلامها باتصال هاتفي على رجل مصاب بطلق ناري وجراحه خطرة في حديقة جيفرسون سكوير؛ حيث نظمت التظاهرة. وقالت في تغريدة على «تويتر»: «حاولت الشرطة إنقاذه، لكن دون جدوى». بعد فترة وجيزة، تم إطلاق النار على شخص آخر أمام الحديقة.

وأوضحت الشرطة أنها لا تعرف ما إذا كان هناك مطلق نار واحد أو اثنين.

وكشفت صحيفة «لويسفيل كوريير جورنال» عن وجود «مجموعات قومية مسلحة» كانت تهدف إلى مواجهة المتظاهرين.

قتيلان في كاليفورنيا

وقتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح في إطلاق نار في مركز للتوزيع تابع لعملاق التجزئة «وول مارت» في ولاية كاليفورنيا. ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن ريك كرابتري المسؤول في بلدية مدينة «ريد بلاف»: إن مسلحاً يقود سيارة صدم بسيارته المبنى قبل أن يترجل منها ويطلق النار من سلاح نصف أوتوماتيكي.

اتهام أربعة مخربين

Advertisements

يواجه أربعة رجال ملاحقات جزائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق أندرو جاكسون، أمام البيت الأبيض في إطار التظاهرات المناهضة للعنصرية .

وحاول متظاهرون في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، إسقاط تمثال ضخم لجاكسون رئيس البلاد بين عامي 1829 و1837، الذي كان يدعم العبودية. ولفوا الحبال حول النصب وحاولوا إسقاطه. وتم تحديد هوية أربعة رجال، استناداً إلى مقاطع فيديو للمشهد.

واتهم هؤلاء الرجال ب«تدمير ممتلكات فيدرالية»، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن من عام إلى عشرة أعوام.

تعديل علم ولاية

ذكرت تقارير إعلامية، أن مجلس النواب بولاية ميسيسيبي، صوت بالموافقة، أمس الأول السبت، على المضي قدماً في عملية قد تسفر عن إزالة شعار للكونفدرالية من علم الولاية، وتعهد حاكم الولاية بإقرار مشروع القانون. ودفعت احتجاجات بجميع أنحاء البلاد

ضد التمييز العرقي ووحشية الشرطة، إلى مطالبات بإزالة النصب الكونفدرالية وغيرها من الرموز المرتبطة بالعبودية في الولايات المتحدة. وصوت لصالح الإجراء بموافقة 85 عضواً واعتراض 34، مشيرة إلى أنه سيحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى حاكم الولاية.

جامعة تزيل اسم ويلسون

أعلنت جامعة برينستون العريقة في شرقي الولايات المتحدة، أنها قررت إزالة اسم الرئيس الراحل وودرو ويلسون عن كليتها للعلاقات الدولية بسبب «سياساته وآرائه العنصرية».

وويلسون (1856-1924) الذي حكم الولايات المتحدة بين عامي 1913 و1921، اشتهر على المسرح الدولي بكونه الأب المؤسس لعصبة الأمم (التي خلفتها لاحقاً الأمم المتحدة) والرئيس الذي أنهى الانعزال الأمريكي. لكن في بلاده سمح الرئيس الثامن والعشرين للولايات الجنوبية بممارسة الفصل العنصري وسمح كذلك للوزارات الفيدرالية بفصل موظفيها السود عن أولئك البيض.

وقال كريستوفر إيسغروبر، رئيس جامعة برينستون في بيان: «إن سياسات ويلسون وآرائه العنصرية، تجعل اسمه غير مناسب لكلية يتعين فيها على الطلاب والموظفين والخريجين الانخراط بشكل كامل في مكافحة آفة العنصرية». وإذ أوضح رئيس الجامعة أن هذا القرار وافق عليه مجلس الإدارة، قال إن ويلسون: «مارس الفصل العنصري في الخدمة العامة في هذه البلاد بعد سنوات من إلغاء الفصل العنصري فيها، مما أعاد أمريكا إلى الوراء في سعيها لتحقيق العدالة». (وكالات)