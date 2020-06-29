شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يبحث مع الثني سبل تفعيل «إعلان القاهرة» ومخرجات برلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس الأحد، في مقر قيادة الجيش، بالرجمة، مع رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، سبل تفعيل إعلان القاهرة، ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة، وفقاً للثوابت الوطنية، فيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتحذيره الأخير بشأن الصراع الدائر في ليبيا، مشروع لحماية الأمن القومي المصري، في حين أكد تقرير استخباراتي قيام شركة تركية بتدريب ميليشيات الوفاق. ولفت صالح في مقابلة مع إحدى القنوات المصرية، إلى أن دعوة السيسي كانت مطلبا ليبياً، وتدخلاً حاسماً لوقف إطلاق النار، واستجابة لطلب من مجلس النواب الشرعي.

وناقش حفتر، خلال الاجتماع، قرار مجلس الوزراء رقم 84 لسنة 2020 المعني برصد وتوثيق ما وصفه انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون في مدن الغرب الليبي.

كما تمت مناقشة القضايا الاستراتيجية وسبل تفعيل إعلان القاهرة، ومخرجات برلين لإيجاد تسوية سياسية عادلة، وفقاً للثوابت الوطنية القاضية برفض العدوان الخارجي، وإنهاء الميليشيات، وفوضى السلاح، وفرض سيادة القانون والمؤسسات؛ إضافة لمناقشة أوضاع النازحين من المناطق الغربية، وسبل حل مشاكلهم.

في الأثناء، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الصراع الدائر في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري.

ونوه صالح بأن بلاده ستحتاج إلى دعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب، والمرتزقة، وأن استجابة النواب الليبيين لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكن إغفالها.

وقال صالح إن «الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة طرابلس، وإن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسمياً».

وأردف، أن المبادرة والدعوة المصرية الجادة لوقف إطلاق النار في ليبيا، قادت في نهاية المطاف إلى تحول جذري على الصعيد العالمي، لوقف التسليح المنفلت للأطراف داخل ليبيا.

شركة تركية لتدريب ميليشيات الوفاق

من جهة أخرى، نشر موقع «أفريكا إنتليجنس» Africa Intelligence، الفرنسي المقرب من دوائر مخابرات غربية عدة، تقريراً عن عمل شركة «سادات» SADAT العسكرية التركية، وتوقيعها عقداً مع شركة أمنية يديرها القيادي «الإخواني» الليبي فوزي أبوكتف.

وتحت عنوان «شركة سادات العسكرية التركية تحول تحالف أردوغان - السراج إلى فرصة عمل»، نشر الموقع الفرنسي أن شركة «سادات» شبه العسكرية التركية، وقعت شراكة مع الشركة الأمنية الليبية لتدريب القوات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق.

التقرير أكد أن الشركة التركية كانت تحاول منذ أشهر عدة الفوز بعقود تدريب عسكرية في أعقاب تدخل تركيا الواسع في ليبيا.

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ووفقًا للتقرير، فإن شركة «سادات» تعمل تحت إشراف جهاز المخابرات التركي.

وذكر التقرير أن شركة «سادات» يمكنها استخدام مهاراتها لتدريب المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا كتعزيزات على جبهة طرابلس لصد الجيش الليبي، بموجب بنود اتفاقية الدفاع التي وقعها السراج، وأردوغان، في ديسمبر الماضي.

البعثة الأممية تجدد دعوتها لوقف النار

إلى ذلك، جددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بالإنابة، ستيفاني وليامز، الدعوة إلى ضرورة الإسراع بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتجنيب ليبيا المزيد من القتل والدمار والتهجير.

وفي لقاء جمعها برئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، ناقشت وليامز قضية المقابر الجماعية في ترهونة، ومسألة الألغام، والعبوات الناسفة التي زرعت في منازل المدنيين جنوبي طرابلس.

في السياق، أعلنت تشكيلات حكومة الوفاق عزمها على ما أسمته تحرير سرت، والجفرة، «أكثر من أي وقت» مضى، بحسب بيان لها.

الجيش يرسل تعزيزات إلى سرت

وأرسل الجيش الليبي تعزيزات عسكرية من الكتيبة 128 مشاة إلى المنطقة الوسطى، لصد أي محاولة تقدم لميليشيات حكومة الوفاق نحو سرت، والجفرة، ومنطقة الهلال النفطي.

وبحسب مراقبين، فمن شأن إرسال هذه التعزيزات، دعم قوات الجيش المتمركزة في المدينة الاستراتيجية الواقعة على الساحل الشمالي الليبي.

وفي سياق متصل، أكد الجيش الليبي أن حقل الشرارة النفطي يقع تحت سيطرته، ليحسم أمر واحد من أهم الحقول في ليبيا.

وأجرت وحدات في الجيش جولة استطلاعية داخل الحقل، وفي محيطه، في إطار المساعي لتأمين حقول النفط الليبية، ومنع وقوعها في يد الميليشيات.(وكالات)