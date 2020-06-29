قرار قضائي بحق السفيرة الأمريكية يثير أزمة في لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

أثار قرار قاضي الأمور المستعجلة في صور، محمد مازح، بحق السفيرة الأمريكية في لبنان، دورثي شيا، ب«منع أي وسيلة إعلامية لبنانية، أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية، أو مسموعة، أو مكتوبة، أو إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع ​السفيرة الأمريكية،​ أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة»، ردود فعل لبنانية واسعة، وبينما قررت وزارة الخارجية اللبنانية استدعاء السفيرة الأمريكية، اليوم الاثنين، على خلفية تصريحاتها الأخيرة، حملت الخارجية الأمريكية، بعنف، على «حزب الله»، وتتهمه بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني.

السفيرة الأمريكية ترد

وفي أول رد فعل للسفيرة الأمريكية، اعتبرت في حديث صحفي، أن مواقفها، أو مواقف وزير الخارجية الأمريكية، ربما تكون قد أزعجت بعض الأطراف، داعية إلى «نقاش حضاري، وحرّ، وإلى الامتناع عن التهديدات». ورداً على سؤال حول إمكانية وجود خلفية سياسية وراء القرار، لا سيّما مع امتعاض بعض الأطراف في الداخل، أجابت شيا «أحيلكم إلى الأطراف التي تقدّمت بالشكوى، أو إلى القاضي الذي أصدر القرار لسؤالهم ما إذا كانت هناك دوافع سياسية. في رأيي، إنه أمر مؤسف ويوجّه رسالة مخيفة عن حرية التعبير. لكن لحسن الحظ، علمت من الحكومة أنه يُتوقّع القيام بخطوة ما في هذا الصدد، وأعتقد أنه ستتم العودة عن القرار».

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ورداً على سؤال عن إمكانية تأثير الحادثة في العلاقات اللبنانية الأمريكية، أجابت : «إنها مؤسفة لأنها ستكون لها تداعيات على الشعب اللبناني الذي يريد أن يسمع القصة الكاملة ليخرج باستنتاجاته الخاصة»، وأردفت أنه كان لديها نقاش حضاري بعيد عن العنف، واللغة التهديدية، وتابعت: «للأسف، بعد هذه الحادثة ستكون للبنان نقطة سوداء على سمعته لأن الإعلام العالمي تطرق إلى هذا الموضوع».

وأثار القرار استنكاراً في صفوف الديبلوماسية اللبنانية التي شدد عدد من أعضائها على ضرورة التزام لبنان باتفاقية فيينا الدبلوماسية التي تمثل قاعدة التعامل مع دبلوماسيي البلدان المعتمدة. كما عبرّ عدد من رجال القانون عن بالغ استيائهم من القرار لكونه يناقض أحكام القانون الدولي، وأصول المحاكمات. وكذلك صدرت سلسلة مواقف مستنكرة للقرار، عن العديد من الشخصيات والقوى اللبنانية، بينها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري باسم الشاب،وغيرهم.

استدعاء شيا

وقرر وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، استدعاء السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، اليوم الاثنين، عند الثالثة من بعد الظهر، على خلفية تصريحاتها الأخيرة. وذكرت مصادر مقرّبة من الرئاسة اللبنانية أن لبنان سيبلغ السفيرة، أن تصريحاتها مخالفة للأعراف الدبلوماسية، وتحديداً لمعاهدة فيينا . كما أكدت مصادر أن «الحكومة اللبنانية لم تقدم أي اعتذار، وهي تحترم استقلال القضاء، كما حرية الإعلام».

وعلقت ​الخارجية الأمريكية​ على قرار منع وسائل الإعلام من نشر تصريحات شيا​، وإجراء أي ​مقابلة​ معها، متهمة ​«حزب الله»​ ب«بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني»، معتبرة أنه «أمر مثير للشفقة». ورأت أنه «حتى التفكير في استخدام ​القضاء​ لإسكات ​حرية التعبير​ وحرية ​الصحافة​ أمر سخيف»، مشددة على «أننا نقف مع ​الشعب اللبناني،​ وضد رقابة «حزب الله». وكانت شيا حمّلت في مقابلة مع قناة «الحدث»، تم بثّها الجمعة،بشدة على «حزب الله». وقالت إن بلادها «تشعر بقلق كبير حيال دوره . واتهمته بأنّه «حال دون إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد».