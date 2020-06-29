خلافات عميقة بين كوشنر وفريدمان قد تؤجل الضم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع اقتراب العد العكسي لخطة الضم «الإسرائيلية» لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، رشحت الأنباء عن تفجر خلافات عميقة بين مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والسفير الأمريكي في «إسرائيل»، ديفيد فريدمان.

في وقت رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الرد على مكالمة هاتفية من قبل وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، حيث أجرى وفد من (السي آي إيه) مباحثات في رام الله أخفقت في إقناع عباس بقبول خطة ترامب، أو التباحث بشأنها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، أن الموقف الوطني، الذي اتخذته الأطر القيادية الفلسطينية كافة، واضح وثابت. وقال أبو ردينة رداً على ما أشاعته مصادر «إسرائيلية» حول وجود اتصالات فلسطينية- أمريكية، إن «الموقف الفلسطيني يرفض مخططات الضم والخرائط الأمريكية - «الإسرائيلية»، من حيث المبدأ، سواء كانت مخططات الضم كاملة، أو جزئية».

وحول خلافات كوشنر، وفريدمان، كشفت «القناة 20» ، نقلاً عن مصادر «إسرائيلية» رفيعة وقريبة من الولايات المتحدة، قولها إن هذه الخلافات من المتوقع أن تؤجل خطة الضم لأسابيع، أو أشهر قادمة. وذكرت أن كوشنير طلب التأجيل خشية أن يقوم الفلسطينيون بإعلان دولة، ونيل اعتراف دولي، بينما يضغط فريدمان على نتنياهو، بجنون، لتنفيذ فوري للضم.

من جانب آخر، كشفت مصادر «إسرائيلية» النقاب عن اعتزام السلطة الفلسطينية الرد على مخطط الضم باللجوء ل«سلاح يوم القيامة»، وأنها ستقوم بتسليم ذخيرة وسلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمقر جيش الاحتلال، وحل الحكومة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، ونقل المسؤولية الأمنية بالضفة إلى «إسرائيل».

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وبحسب قناة كان ، فإن الأوروبيين والأمريكان يأخذون تهديدات السلطة على محمل الجد هذه المرة.

في الأثناء.. تواصل قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حملات المداهمة والاعتقال اليومية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلتين. ففي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بلال أبو الزكي، وقسام حلبية من بلدة أبو ديس شرق القدس، بعد مداهمة منزليهما، والعبث في محتوياتهما.

وشهدت بلدة العيسوية، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الشبان المفرقعات النارية، والزجاجات الحارقة، وتركزت المواجهات في حي عبيد الذي تمر عليه الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب محمد عبيد. واعتدت قوات الاحتلال على المقدسية، عايدة الصيداوي، أمام باب المجلس، في القدس القديمة.

وفي أبو ديس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين بلال أبو الزكي، وقسام حلبية، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، شاباً من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أثناء اقتحام للمخيم، من دون أن يبلغ عن إصابات. واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد محمد حماد، بعد دهم وتفتيش منزل ذويه في مخيم عايدة، قضاء بيت لحم. وفي بلدة تقوع، سلمت قوات الاحتلال بلاغين للشابين علي يوسف جبرين، وأحمد صباح، لمراجعة مخابراتها.

(وكالات)