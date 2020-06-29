أحلام الجرأة التنموية

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ماذا لو أن أنظمة طبائع الاستبداد أصابتها نوبة وعي، ووعكة إحساس بالمسؤولية، فخطر لها فجأة اللامفكر فيه، فوسوست لنفسها: تعالي نجرب التنمية، ولكن حذار الإدمان، فهذا يرفع منسوب سيول توقعات الناس، بينما الحكماء المتسلطنون يقولون: «جوّع غزالك يتبعك؟».

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إذا حدثت معجزة كهذه، فالفكرة «مش بطالة». نصيحة لله لا ترجو جزاء ولا شكوراً من الدول التي تعيش أبد الدهر بين الحفر، لا فض فو «بلدياتي» الشابي. تلك الأنظمة لا تعلم ما الذي تخبئه لها الأيام، «غدّار يا زمن» كما يقول عبدالمطلب، وهي ما هي، الرجل عرجاء واليد كسيرة قصيرة. هل أتتك أنباء الإمبراطورية؟ أكبر ناتج قومي إجمالي منذ ظهور أول بكتيريا على الكوكب، مئات القواعد، آلاف الرؤوس النووية، فوقها تجسيد بيت عمرو بن كلثوم مضروباً في مليون: «ملأنا البر حتى ضاق عنا.. وماء البحر نملؤه سفينا». لكنهم غفلوا عن أشياء لا قيمة لها في مخيخ الرأسمالية المتوحشة: صحة الشعب وسلامته، كرامته، تطهير الأدمغة والنفوس من أدران العنصرية، حماية الدولة من انهيار جهاز المناعة الأخلاقية، عدم بيع منظومة القيم للشيطان واستبدال قانون الغاب بها إلخ. تأمل الآن، كل قمم إيفريست القوة وأرقام الجبروت القياسية في موسوعة جينس، ذهب الحمار والفيل بها، وعليهم الآن أن يعيدوا النظر في كل الأسس الخاطئة، مكرهين، لا تعفّفاً واستقامة ورجوعاً إلى الحق. بدأ تدقيق الحسابات.

أنظمة طبائع الاستبداد تعرفها بسيماها، بثقل الهواء الخانق، بالاغتراب والاكتئاب على وجوه الخلائق، بمأساوية الحقائق، بالشعب الغارق، في فظاعة الفوارق، فكرامة الفرد لا تشترى بدانق، وألف عائق وعائق. فهل للبلدان المتخلفة من حبل نجاة، غير أن تسارع إلى رأب تصدعاتها، والنهوض من وقعاتها؟ الإرادة هي القدرة في المثل الفرنسي. ما الذي كانت النمور الآسيوية تحققه لو كانت لديها مصادر الطاقة التي أهدتها المقادير إلى العالم العربي؟ على البلدان العربية التي لا تملك ثروات جوفية طائلة، أن تصنع للشعوب معجزة مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية، نعفيها من أن تكون مثل الصين. أن تمحو الأمّية، أن تذوق شعوبها طعم النمو الاقتصادي، أن تأكل ممّا تزرع، أن يكون لكل بلد مراكز بحث علمي. إذا كان هذا صعباً، فلا أقل من تطوير المناهج، الاستثمار في صحة أهلها وضع حدّ للمظالم وقمع الحريات.

لزوم ما يلزم: النتيجة القياسية: الإمبراطورية انكشف مستورها، وانفجر ويلها وثبورها، وسوف ينتشر تأثيرها.

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