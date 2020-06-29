مستر «XXXXXXXX لارج» يحصد «أعظم خاسر وزن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانى الإيرلندي فيل كايز (47 عاماً)، من زيادة في وزنه، الذي بلغ «230 كيلو»، حتى إن الأطباء حذروه من أن حجمه يضغط على صحته، وسيكون محظوظاً إذا ما عاش إلى سن الأربعين. لكنه فقد الآن الكثير من الوزن، ليصل إلى 100 كيلو خلال 3 سنوات فقط. وتوج بلقب «أعظم خاسر وزن» في عام 2020. بحسب منظمة «Slimming World»، المعنية بالمساعدة في فقدان الوزن، والتي تحتفل بالشخص صاحب أعلى خسارة في الوزن.

يقول فيل:«كنت دائماً أكبر من نظرائي في المدرسة، وفي الجامعة بدأ الوزن يتراكم بالفعل، كنت أتجنب التجمعات مثل الحفلات، وأعلم أنني لن أجلس في مقعد طائرة؛ لذا لم أسافر أبداً»، بحسب موقع «ميرور» البريطاني. ويضيف: لم أفعل شيئاً سوى الاختباء، والأكل، والعمل موظفاً مدنياً،وعشت وحيداً،ارتدي ملابس مقاس «XXXXXXXXL».

يوضح: عانيت من مرض الضغط على ركبتي، وتوقف التنفس أثناء النوم، والخوف من الموت، وأنه لا يمكن إزالة جسدي الثقيل.

أدرك فيل أنه كان عليه أن يفعل شيئاً بشأن وزنه عندما تم تشخيص والدته بالسرطان، والخوف من عدم القدرة على فعل شيء حيالها. ويضيف: «عندما كنت في 37 من العمر، أخبرني طبيبي أنه من الخطر بالنسبة لي الخضوع لعملية جراحية؛ لأن حساب التخدير المطلوب لمقاسي صعب جداً، فقررت الاعتماد على نفسي، لأفقد وزني والاستماع لنصائح المنظمة.

يعتقد فيل أيضاً أن فقدانه للوزن أنقذ حياته من فيروس «كورونا»، وأنه لو كان سميناً لما تمكن من تخطى المرض الذي أصابه مؤخراً.