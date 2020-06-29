مكتبات الشارقة تنظم «أساسيات كتابة الأفلام القصيرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، أمس الأول السبت، جلسة افتراضية عن بعد، تحت عنوان «أساسيات كتابة الأفلام القصيرة»، استضافت خلالها المدرب وكاتب السيناريو الأردني فادي حداد؛ للحديث عن أهمية الأفلام القصيرة، ودورها في تعزيز صناعة السينما، ومهمة الكاتب ومهارته في تقمص شخصيات أفلامه.

حضر الجلسة التي أدارتها الإعلامية زينة خالد نجم، جمهور من هواة السينما وصناع الأفلام والمتابعين للحراك الثقافي من مختلف بلدان الخليج والمنطقة العربية؛ إذ فتحت مكتبات الشارقة العامة باب الحضور أمام الجمهور عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حداد أن صناعة السينما العربية لا تزال في طور النمو والازدهار، لافتاً إلى أن التجربة السينمائية المصرية واحدة من التجارب الثرية، التي حققت قفزات نوعية في صناعة الأفلام بشقيها الطويل والقصير، كما تطرق إلى التجارب الخليجية، والأردنية، والسورية في صناعة الدراما الجيدة، داعياً إلى مزيد من الجهد؛ لتحقيق قفزات لافتة في نوعية النصوص السينمائية.

وأوضح حداد أن المنطقة العربية في عمومها تفتقر إلى النصوص الجيدة، التي يمكنها مساعدة الكتّاب المبتدئين، وهواة صناعة المحتوى السينمائي، بالإضافة إلى محدودية شركات الإنتاج المتخصصة، مشيراً إلى أن هذا الواقع يقلل من فرص التنافس التي تعتبر أساساً في صناعة محتوى قوي قادر على فرض مكانته عربياً وعالمياً.

وحول الفرق بين الأفلام القصيرة والأفلام الطويلة، بيّن أن الأفلام القصيرة هي تلك التي لا تقل مدتها عن خمس دقائق، ولا تزيد على أربعين دقيقة، بالإضافة إلى أن الفيلم القصير يتضمن عادة شخصاً واحداً أو شخصين على الأكثر، وتكون الشخصية في الفيلم القصير شخصية سهلة وواضحة، فيما تصل مدة الأفلام الطويلة إلى ساعة ونصف الساعة، وربما أكثر في بعض الأحيان، كما أن الأفلام الطويلة مملوءة بالتفاصيل والأحداث، وتتميز بشخصياتها الغامضة والمعقدة.

وحول القواسم المشتركة بين الأفلام الطويلة والقصيرة، أوضح أن كلا النوعين يجتمعان في المخطط الدرامي، إلى جانب تعامل الشخصية أو الشخصيات في كلا النوعين مع تطورات الحدث وذروته، والبحث عن الحلول من خلال مجريات وأحداث هذه الأفلام، وصولاً إلى الحل أو التوصية للحل في نهايتها.

وفي حالة التخصص في النصوص التي تتطرق إلى ظاهرة مجتمعية معينة، حذر حداد من الاجتهاد في التأليف، حتى لا يحدث التباس لدى المتابعين بين ما يُعرض وبين حقيقة الظاهرة، منوهاً بضرورة البحث والتقصي، والرجوع إلى الدراسات التي تناولت الظاهرة، ومقابلة الأشخاص الذين عاشوها أو تأثروا بها، لتكوين صورة شاملة تستند إلى معلومات دقيقة تضفي قوة ومصداقية على العمل.