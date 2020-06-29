«حرائق الاحترار» تلتهم أبرد مدن العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أظهرت صور التقطها قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، «كوبرنيكوس»، ويستخدم قدرات الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن الحرائق النشطة الناتجة عن ظاهرة الاحترار، أن حرائق الغابات المستعرة على بعد 30 ميلاً من المحيط المتجمد الشمالي، بمنطقة ياكوتيا، في الجزء الشمال الشرقي من سيبيريا، أبرد مدن العالم، تسبب كوارث بيئية، وتؤدي لذوبان التربة الصقيعية، ما يشكل خطراً حقيقياً، لأنه عند ذوبان الغازات الدفيئة ينطلق الكربون في الجو على شكل «ثاني أوكسيد الكربون والميثان» ما يهدد الصحة العامة.

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وتأتي الحرائق في الوقت الذي تشهد فيه سيبيريا مستويات غير مسبوقة من درجات الحرارة، وبعد أسابيع من التسرب النفطي الضخم بالقرب من مدينة نوريلسك.

وتواجه ياكوتيا، والمعروفة أيضاً باسم جمهورية ساخا، أكبر منطقة في روسيا، 127 حريقاً تغطي 822724 هكتاراً، حيث يقاتل رجال الإطفاء لإنقاذ المناطق النائية في 8 مقاطعات، بما في ذلك فيرخويانسك التي سجلت، قبل أسبوع درجة حرارة 37.78 مئوية ( 100.4 فهرنهايت).

وأصدر برنامج «رصد الأرض»، التابع للوكالة، بياناً قال فيه: درجات الحرارة القياسية والرياح القوية تجعل الوضع مقلقاً، إذ تشهد هذه المنطقة حرائق كل عام، مع اختلاف قوتها هذا العام.