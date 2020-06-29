الجيش الوطني الليبي يستهدف مواقع لقوات الوفاق شرقي مدينة مصراتة

بنغازي - سبوتنيك. وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "مقاتلات سلاح الجو بالقوات المسلحة استهدفت مجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تركيا بثلاث ضربات جوية في كامبو 50 بالقرب من كوبري سداده شرق مدينة مصراتة".
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته الآلاف، وذلك عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، كما تشهد البلاد انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والقسم الغربي من البلاد الذي يديره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.
وشهدت المعارك في ليبيا تطورا كبيرا، بعدما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبي بسط سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، ومدينة ترهونة غرب ليبيا، في الوقت الذي يقترح فيه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى حل سياسي في البلاد.
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