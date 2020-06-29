قطر.. المرحلة الثانية من رفع تدابير كورونا تبدأ الأربعاء

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت الدوحة، بدء تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات رفع تدابير فيروس كورونا، الأربعاء.

وأرجع مكتب الاتصال الحكومي في قطر، في بيان، الأحد، تلك الخطوة إلى "تخطي مرحلة الذروة وانخفاض المنحنى وضعف العدد التكاثري للفيروس".

وتشمل المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية للفيروس "الاستمرار في الافتتاح المحدود للمساجد لأداء الفروض الخمسة بطاقة استيعابية محدودة"، بحسب البيان.

وتسمح بـ"التجمعات العامة والخاصة بحد أقصى 5 أشخاص فقط بدلا من 10 بعد اكتشاف العديد من الحالات بسبب ذلك".

وأكد البيان أنه "يسمح (في المرحلة الثانية) برفع الطاقة الاستيعابية للموظفين الذين يباشرون عملهم في القطاعين العام والخاص إلى 50% حسب الحاجة".

وتشمل المرحلة الثانية "افتتاح جميع الحدائق والشواطئ والكورنيش لجميع الفئات العمرية مع تطبيق إجراءات التباعد".

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كما تشمل "السماح بالتدريب في الأماكن المفتوحة وافتتاح محدود للمطاعم بطاقة استيعابية محدودة، وتأجير السفن واليخوت للعائلات وبحد أقصى 10 أشخاص".

ومنذ مارس/ الماضي، اتخذت قطر عددا من القرارات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، أبرزها إغلاق المساجد.

وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، أعلنت المتحدثة باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، لولوة الخاطر، في مؤتمر صحفي بدء الرفع التدريجي للقيود على الحركة ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وذلك على 4 مراحل.

وأكدت أن المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود ستبدأ يوم 15 يونيو/حزيران، وتشمل الفتح المحدود للمساجد، فضلا عن السماح بالتجمعات لعشرة أشخاص، دون تفاصيل عن باقي المراحل.

ويواصل فيروس كورونا الانحسار في قطر مع تسجيل إصابات بأقل من 1000 في 3 أيام متتالية، حسب مراسل الخليج 365.

وسجلت الدوحة، الأحد، 750 إصابة بالفيروس، وشفاء 1477.

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