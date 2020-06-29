من القتال أو "كورونا".. نحو 100 ألف نازح باليمن منذ مطلع 2020

علي عويضة/ الخليج 365

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، نزوح نحو 100 ألف شخص من مناطقهم في اليمن، منذ مطلع العام الجاري وحتى السبت؛ بسبب القتال أو جائحة "كورونا".

وقالت المنظمة، في تقرير، إنه منذ الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي وحتى 27 يونيو/حزيران الجاري، تعرضت 16 ألفا و601 أسرة، أو 99 ألفا و606 أشخاص، للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وأضافت أنه في الأسبوع الماضي تم تسجيل نزوح 80 أسرة جديدة في محافظة لحج (جنوب)، و65 أسرة في مأرب (شرق)، و46 أسرة في تعز (جنوب غرب).

وأفادت المنظمة بتعدد أسباب النزوح، حيث نزحت 112 أسرة من محافظة عدن (جنوب)؛ بسبب جائحة "كورونا"، و54 أسرة من محافظة البيضاء (وسط) بسبب القتال، و49 أسرة من محافظة الحُديدة (غرب) بسبب القتال أيضا.

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وسجل اليمن، حتى الأحد، 1118 حالة إصابة بالفيروس، بينها 302 وفاة، و430 حالة تعافٍ.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط، بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

ويشهد اليمن، للعام السادس على التوالي، حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

وخلفت الحرب إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، إذ بات أكثر من ثلثي السكان، وفق الأمم المتحدة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن انهيار القطاع الصحي، في ظل جائحة "كورونا".

ويزيد من تعقيدات هذه الحرب أن لها امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.