"الضم" الإسرائيلي.. حزب مغربي يحذر من تداعياته ويدعو لإجهاضه

الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الخليج 365

دعا حزب "الاستقلال" المغربي المعارض، الأحد، إلى إجهاض مخطط إسرائيل لضم أراضٍ من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، محذرا من "جيل جديد من الصراعات والحروب" في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت اللجنة المركزية للحزب، في بيان، إنها "تندد بقوة بمحاولات الكيان الإسرائيلي الغاصب تنفيذ مخطط ضم أراضي من الضفة الغربية وغور الأردن إلى إسرائيل".

ودعا الحزب "أحرار العالم" إلى "التصدي لهذا المخطط الصهيوني الغاشم، الذي سيقضي بشكل نهائي على عملية السلام، ويقوض حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

وحذر من أن المخطط الإسرائيلي يسعى إلى الزج بـ"منطقة الشرق الأوسط بأكملها في جيل جديد من الصراعات والحروب".

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وأعرب الحزب المغربي عن "تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمه لحقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة الموحدة، وعاصمتها القدس الشريف".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة، اعتزام حكومته ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية (نحو 30 بالمئة من مساحة الضفة)".

ورفضا لهذا المخطط، ينظم الفلسطينيون فعاليات جماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وتوعدت الرئاسة الفلسطينية، في 22 يونيو/ حزيران الجاري، باتخاذ "قرارات قاسية ومهمة (لم تحدد طبيعتها)"، في حال نفذت إسرائيل مخطط الضم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.