ليبيا.. مليشيا حفتر "تسرق" محطة كهرباء "خليج سرت"

طرابلس/ الخليج 365 أعلن الجيش الليبي، مساء الأحد، تعرض محطة كهرباء "خليج سرت" (شمال وسط)، لاعتداء وأعمال سرقة على يد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابعة لقوات الحكومة الليبية، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك". وقال البيان: "مليشيا حفتر الارهابية المسنودة بخليط من المرتزقة اعتدت على محطة كهرباء خليج سرت البخارية، وسرقت منها أجهزة ومعدات". وأوضح أن المسروقات من المحطة شملت مولد كهرباء خاص بالطوارئ قوة (1.5 ميغا) محمول على سيارة، و12 جهاز اتصال لاسلكي، و15 إسطوانة غاز، وشاشة عرض مرئي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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