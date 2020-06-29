ليبيا.. انتشال 9 جثث من مقابر جماعية في ترهونة

طرابلس/ الخليج 365
أعلنت هيئة ليبية حكومية، مساء الأحد، انتشال 9 جثث من مقابر جماعية تم اكتشافها في مدينة ترهونة (غرب).
جاء ذلك بحسب رئيس هيئة "البحث والتعرف على المفقودين"، كمال السيوي، وفق ما نقلته صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة للجيش الليبي، عبر فيسبوك.
وقال السيوي: "فرق الهيئة انتشلت اليوم 9 جثث من المقابر الجماعية في ترهونة ليصل الإجمالي إلى 19 جثة تم جمعها وانتشالها منذ أن بدأت الهيئة العمل"، دون تفاصيل أكثر.
وعثر الجيش الليبي على 106 جثث في مستشفى بترهونة بعد تطهيرها من ميليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في 5 يونيو/ حزيران الجاري، قبل أن يعود ويعثر على 3 مقابر جماعية في ريف المدينة في 12 من الشهر ذاته.
وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها مليشيا حفتر في ترهونة؛ حيث تم العثور على مقابر جماعية.
والخميس، قالت المحكمة الجنائية الدولية، إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في ترهونة.
ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.
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